I migliori polli arrosto d' Italia scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con patate o senza, speziato al punto giusto, il pollomette d'accordo tutti. Anche i più piccoli. Sono lontani i ricordi dei girarrosti per le strade di paese quando i profumi della carne in cottura raggiungevano le strade con le file degli avventori, fuori dalle rosticcerie, ad attendere il pollo. Oggi siamo passati a forni e friggitrici ad aria, ma la voglia di un bel pollocon le patate rimane: per glini è quasi una tradizione prenderlo a portar via dalla rosticceria, è il buon sostituto di un pasto quando non si ha modo di cucinare. In occasione del PolloDay che si celebra il 2 ottobre, abbiamo messo insieme una serie di indirizzi per gustare il migliore pollod'. Id'Antica Trattoria del Gallo Piacevole trattoria di campagna alle porte di Milano.