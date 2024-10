I Cesaroni slittano nel 2025 ecco perché

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le riprese de Islitteranno con ogni probabilità al. Se le ultime dichiarazioni di Claudio Amendola facevano temere il peggio (“Non è confermato. Non vorrei parlarne iscivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti. Spero veramente che si faccia“), nei fatti l’ultimo slittamento potrebbe essere foriero di buone novità. Fra i “mille motivi” detti da Claudio Amendola, quello più importante sarebbe, secondo Davide Maggio, il papabile ritorno sul set di Elena Sofia Ricci, quest’anno già impegnata altrove e per questo motivo impossibilitata a registrare la settima stagione dei. Lo slittamento alsarebbe quindi dovuto a lei e ai suoi impegni.