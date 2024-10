Home sharing come gestire l’attività dal punto di vista legale e fiscale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Uno degli strumenti utilizzati per effettuare gli investimenti immobiliari è l’. Attraverso questo strumento viene data in affitto una seconda casa – generalmente al mare, in montagna o in una città d’arte – a dei turisti. Nel corso degli ultimi anni l’si è diffuso a talda aver cambiato la fisionomia di molte città, arrivando a ridurre il numero delle abitazioni messe a disposizione degli abitanti di una città per metterle a disposizione dei turisti. Ma cerchiamo di capire megliofunzioni l’deve essere gestito sotto il profilo. In cosa consiste L’è uno strumento che permette di ottenere una fonte di reddito da un immobile dandolo in locazione ai turisti. Sotto il profilo strettamente amministrativo eviene sfrutta la normativa degli affitti brevi, previsti dall’articolo 4 del Decreto Legge n.50/17.