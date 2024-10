Copenaghen ambasciata israeliana | due esplosioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oggi, duesono avvenute nei pressi dell’. La polizia danese ha confermato che non ci sono stati feriti e ha avviato un’indagine per accertare se lesiano collegate all’. Le deflagrazioni sono avvenute in una zona residenziale nel nord della città, dove si trova la sede diplomatica. Le autorità hanno isolato l’area e stanno cercando di capire la natura dell’attacco, ma al momento non ci sono rivendicazioni ufficiali o ulteriori dettagli sui responsabili. L'articolo: dueproviene da The Social Post.