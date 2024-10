Capua chiudono quattro negozi in un mese | Nessun piano strategico per il commercio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel giro di uncirca, aesercizi commerciali hanno chiuso i battenti dopo anni di attività. Diversi quindi gli operatori commerciali che hanno deciso di abbassare la saracinesca, con la conseguenza inevitabile che la città diperde sempre più appeal dal punto di vista delle attività imprenditoriali. Una situazione evidenziata dal consigliere comunale Massimo Antropoli che sottolinea come l’Amministrazione comunalena non abbia mai predisposto unper favorire la nascita di nuove attività ed il consolidamento di quelle esistenti. Al momento non ci sarebbero offerte per l’ex capannone TPN, struttura già da mesi in gara per l’affidamento in concessione della gestione e valorizzazione dei locali e questo, stando così le cose, fa perdere un’ulteriore possibilità di crescita e attrazione per la città.