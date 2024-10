Accesso agli atti dell’inchiesta sugli ultrà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Vuole vederci chiaro, il Comune, sull’inchiesta della Procura sul legame tra Milan e Inter e glirossoneri e nerazzurri finiti in carcere. Sì, perché una buona parte delle indagini della magistratura è incentrata su quanto accadeva finora all’interno dello stadio di San Siro, un impianto di proprietà comunale sul quale però Palazzo Marino non ha un reale controllo. Da anni, inf, il Meazza è gestito da M-I Stadio, una società controllata dai due club calcistici cittadini. Il sindaco Giuseppe Sala, dunque, a chi ieri mna gli chiedeva un commento sull’inchiestaultras rossonerazzurri, ha risposto annunciando una mossa da parte dell’amministrazione comunale: "Abbiamo chiesto, come Comune,della Procura. Vogliamo sapere cose che ci possono riguardare. Siamo soggetti che hanno avuto un danno.