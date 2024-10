Valeria Marini testimonia nel processo per truffa aggravata ai danni della madre | È caduta in depressione ha perso tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Mia mamma, Gianna Orru, è una donna favolosa, e lui, Giuseppe Milazzo, l’ha distrutta, umiliata. Le ha fatto sparire i risparmi di una vita”. A dirlo, è, 57 anni, nella sua lunganza nelin cui il produttore cinematografico è imputato con l’accusa diperché avrebbe fatto sparire 335 mila euro che la Orru, 86 anni, gli avrebbe dato per investirli in criptovalute. E di quei soldi, ora, non ce ne sarebbe traccia, al punto da far partire la querelle giudiziaria. In aula, quindi,ha ricordato il calvario che avrebbe vissuto sua, assistita dall’avvocato Laura Sgrò: “Per tanto tempo non ha detto niente, si era chiusa in sé stessa. Poi a un tratto è stata un fiume in piena. Era rimasta senza soldi, le ho dato una mano, anzi le ho dato ogni cosa perché quello che è mio, è suo.