Teresa Parodi Ospite d’Onore al Premio Andrea Parodi 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Andiamo a scoprire il parterre degli ospiti delche rappresenta un viaggio nella World Music al Teatro Massimo di Cagliari., Ospiti e Novità Si completa il parterre degli ospiti dell’edizionedel, in programma al Teatro Massimo di Cagliari dal 10 al 12 ottobre. Come sempre, l’evento sarà incentrato sulla world music e l’ingresso sarà gratuito. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica e cultura., Artista Iconica dall’Argentina Dall’Argentina arriverà, figura fondamentale della musica e della cultura del suo paese e dell’intera America Latina.riceverà ilWorld Music International, un riconoscimento riservato a artisti di rilevanza globale nel campo della world music.