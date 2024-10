Tennis Marchioni a Baldassarri vincono l’Oremplast

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sono Lorenzoe Aurorasono i vincitori del trofeo "Oremplast", torneo nazionale di terza categoria maschile e femminile, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del CircoloMassa Lombarda, che ha richiamato complessivamente 47 fra giocatori e giocatrici.(3.3, Country Club Bologna), non inserito nel novero delle teste di serie, nei quarti ha eliminato per 4-0 4-1 Alessandro Vavalà (3.3, Tc Nettuno Bologna), accreditato del numero 2 del seeding dal giudice arbitro Roberto Montesi (direttore di gara Nicola Gualanduzzi), in semifinale ha regolato con un periodico 4-2 Filippo Conti (3.4, Cacciari Imola) e ha completato il suo percorso netto superando 4-2 5-3 Stefano Agostino (3.3, DavisTeam). Quest’ultimo, terzo favorito del seeding, era emerso da due match assai tirati, nei quarti piegando 4-2 0-4 8-6 Riccardo Verucchi (3.