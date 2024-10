Sinner in finale a Pechino | battuto Bu in due set

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Secondaconsecutiva per Janniknel torneo Atp 500 di. L’altoatesino e numero uno del mondo hail padrone di casa Yunchaokete Bu, 69esimo del ranking, in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (3) in una partita che per andamento ha ricordato il turno precedente contro Jiri Lehecka. Nel primo parziale, cruciale il break nel sesto gioco, arrivato subito dopo aver salvato due possibilità per il classe 2002 cinese di allungare nel punteggio. Molto più equilibrato il secondo dove Bu ha mostrato ottime qualità anche a rete, concostretto ad aggrapparsi molto spesso al servizio (ha chiuso con il 68 per cento di prime in campo e il 73 per cento di punti vinti). Quasi senza storia il tiebreak, chiuso per sette punti a tre.