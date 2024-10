Si ribaltano con l’auto e cadono in un giardino privato | due feriti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) San Pellegrino Terme. Poteva avere conseguenze ben più tragiche l’incidente che si è verificato martedì 1 ottobre, pochi minuti prima delle 14, in via Passo Bernardo a San Pellegrino Terme. Dopo un lieve impatto tra due auto, una è uscita fuori strada cadendo all’interno di un, circa 3 metri di dislivello. I Vigili del Fuoco di Zogno e il nucleo speleo-alpino-fluviale della centrale di Bergamo sono intervenuti per liberare i due: un uomo di 69 e una donna di 81 anni, soccorsi e affidati alle cure mediche in codice giallo. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, anche i carabinieri del comando di Zogno per ricostruite l’esatta dinamica dell’incidente.