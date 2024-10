Serie B settima giornata | torna alla vittoria il Palermo ko Cremonese contro il Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 30 settembre 2024 - Gol e spettacolo negli ultimi due posticipi del settimo turno diB. Ila sorridere vincendo a Bolzanoil Sudtirol, mentre il derby traè delle rondinelle. La squadra di Maran si porta sul 3-0 nel primo tempo, ma nella ripresa rischia tantissimo concedendo due gol prima a Nasti e poi a Bonaiuto. Nessun problema per ilche vince 3-1 e si guadagna il sesto posto. Ripercorriamo le ultime due sfide di questadiB. Sorride il: al Druso è 1-3 A Bolzano di fatto non c'è storia. Nonostante un buon avvio dei padroni di casa con Tait e Rover che si fanno vedere, i rosanero passano avanti a metà del primo tempo con Baniya che gira in porta il cross su punizione di Ranocchia. Nella ripresa è un capolavoro di Casiraghi a riportare tutto in equilibrio.