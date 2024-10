Quirinale | Mattarella a Ginevra visita a Unhcr poi a Cern per 70 anni del Centro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, è arrivato adove ha in programma una serie di appuntamenti. Prima tappa laall''Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati () guidato da Filippo Grandi. Successivamente il Capo dello Stato avrà un incontro con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Onu e le altre organizzazioni internazionali. Nel pomeriggio, a partire dalle 15,, insieme ai rappresentanti di altre Nazioni, interverrà alla cerimonia per i 70deleuropeo per la ricerca nucleare (), diretto dall'italiana Fabiola Giannotti e presieduto da Eliezer Rabinovici. Quindi, dopo unaallo spazio espositivoScience Gateway, il rientro a Roma.