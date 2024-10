Quanto vale il tartufo un giro d' affari da 200 milioni di euro l' anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 – “I golosi di tutte le epoche non hmai pronunciato il nome delsenza portare la mano al cappello”. Basterebbe questa citazione di Alexandre Dumas, per avere un'idea della pregevolezza del, corpo fruttifero di alcuni particolari funghi ipogei, protagonista di un business in grande crescita.Caratteristiche delIlappartiene al genere Tuber e alla famiglia delle Tuberaceae, vive sottoterra, spesso a pochi centimetri, e ha la caratteristica principale di svilupparsi in corpi carnosi, dal profumo intenso, capace di attirare animali selvatici, che lo percepiscono nonostante il terreno sovrastante. Le principali categorie sono 4: bianco di Alba, il più richiesto e costoso, nero pregiato, uncinato e scorzone, quest'ultimo il più diffuso in Italia.