Operazione anti droga a Caivano dalle prime ore del mattino

(Di martedì 1 ottobre 2024). In corso l'esecuzione di un'ordinanza cautelare per traffico di stupefacenti Giàore delè in corso auna vastadei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettualemafia, per i delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché di detenzione a fine di spaccio di, delitti aggravati dalla finalità di mafiosa. A darne notizia una comunicazione della Procura della Repubblica di Napoli. Appena saranno disponibili aggiorneremo con i dettagli.