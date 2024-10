Non so se è morta o viva Grande Fratello la triste confessione della concorrente sulla mamma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024), la dura. Ieri sera, lunedì 30 settembre, è andata in onda un’altra puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Oltre alle dinamiche e alle prime litigate nella diretta abbiamo assistito anche ad uno scivolone del conduttore che sta facendo discutere. Rivolgendosi a Tommaso Signorini ha detto: “Capisco che sei un idraulico e ragioni con i tubi, non sei un troglodita, devi parlare”. Il riferimento è a quello che sta succedendo tra Tommaso e Mariavittoria, con il primo evidentemente ancora troppo sulle sue, almeno per Alfonso Signorini. Le sue parole, però, non sono piaciute: “ma davvero Signorini ha detto a Tommaso ‘Capisco che devi parlare» neppure conosce i suoi concorrenti, lo hanno presentato come un semplice idraulico ma il ragazzo ha molto altro alle sue spalle”.