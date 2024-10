Mi ha tradito con uomini di ogni età Grande Fratello rivelazioni dall’ex fidanzato della concorrente

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alessandro Rizzo, exdi Shaila Gatta, è tornato sotto i riflettori con una serie di dichiarazioni esplosive in un’intervista rilasciata a Radio Radio. In questa intervista, Rizzo ha preso di mira l’attualedel, rivelando dettagli scottanti sulla loro relazione passata e condividendo alcune confessioni personali che hanno sorpreso il pubblico. Foto da pagina facebook di Alessandro Rizzo Nei primi giorni nella Casa, Shaila Gatta aveva parlato apertamente di aver vissuto un “amore tossico” con il suo ex, accusando implicitamente Alessandro di essere parte di quel periodo difficile. Questa dichiarazione ha spinto Rizzo a reagire, negando le affermazioniballerina. Inizialmente, anche la madre di Shaila aveva espresso il suo dissenso nei confronti delle parolefiglia.