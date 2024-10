Max Sirena l’umiltà del condottiero che ha partecipato in prima persona alla riparazione di Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) È nel momento più critico, quando si è con le spalle al muro, quando l’ostacolo sembra insormontabile, quando tutto sembra ormai perduto che le grandi squadre hanno bisogno del proprio faro, in grado di illuminare la via per uscire dalle difficoltà e risorgere. Nelle situazioni più complicate, quando una criticità appare irrisolvibile, è necessario essere guidati da un faro lucente capace di segnare il passo e trascinarsi dietro tutta la sua ciurma. In quei frangenti non occorre soltanto un uomo in cabina di regia a comandare e impartire ordini, ma c’è bisogno che quel leader si butti nella mischia in primissimae che agisca spa spcon il suo team. Maxsi è letteralmente sporcato le mani, catapultandosi sullo scafo didopo il bruttissimo nose down avvenuto in chiusura deltratto di bolina della gara-7 della finale di Louis Vuitton.