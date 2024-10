L’Europa chiede una tregua immediata e prepara le evacuazioni Via i diplomatici tedeschi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Le armi devono tacere, in Libano ci sia subito la". L’alto rappresentante Ue Josep Borrell (nella foto) sintetizza in un accorato appello la posizione dei 27 Paesi dell’Unione dopo che ha riunito d’emergenza i ministri degli Esteri europei, in videoconferenza, per analizzare i drammatici sviluppi sul campo e affinare le posizioni comuni. Anche perché la situazione umanitaria "si sta rapidamente deteriorando" e gli sfollati in pochi giorni hanno già raggiunto quota "un milione". La realtà però è che l’operazione di terra da parte delle forze israeliane impone ormai una nuova necessità: le. Il governo tedesco, ad esempio, ha annunciato l’invio di un aereo militare per trasferire il personale diplomatico e le loro famiglie.