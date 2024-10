Jovanotti si aggiungono nuove date al tour nei palasport

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo i primi sold out,annuncia altreal PalaJova! 2025, il ritorno dal vivo nei palazzetti A pochi mesi dall’annuncio del ritorno live di Lorenzonei palazzetti che ha fin da subito scatenato l’entusiasmo del pubblico, arrivano i primi 12 sold out in calendario: Milano (11-12-14-15 marzo, Unipol Forum), Firenze (22-23 marzo, Mandela Forum), Bologna (5 aprile, Unipol Arena), Torino (12 aprile, Inalpi Arena) e Roma (22-23-25-26 aprile,). Sono già disponibili in prevendita, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, i biglietti dei cinque nuovi appuntamenti con il PalaJova! 2025: il 13 aprile 2025 all’Inalpi Arena di Torino, il 28 e 29 aprile 2025 aldi Roma e il 5 e 6 maggio all’Unipol Forum di Milano.