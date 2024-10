Il festival del digitale Un mondo di carriere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Incoraggiare la futura generazione di imprenditori digitali, rendendoli sempre più consapevoli delle opportunità offerte dalla rete e supportandoli nei loro progetti con un metodo concreto ed efficace. Questo l’obiettivo di Marketers, la più grande community di imprenditori digitali in Italia, che ha organizzato Marketers World, evento per i professionisti del marketing e dell’imprenditoria. Giunto alla sua quinta edizione, si terrà dal 18 al 20 ottobre presso il Palacongressi di Rimini. La selezione degli speaker non tiene conto solo della notorietà ma piuttosto della forte volontà di condividere storie tangibili e ispiratrici.