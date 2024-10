I 70 anni di Milly Carlucci 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 1 ottobre 2024) AGI - Settanta"ballando con le stelle":Carlucci spegne le candeline più in forma che mai. Star indiscussa del piccolo schermo, la conduttrice del talent show di RaiUno, arrivato ormai alla 19esima edizione, festeggia con ascolti record (pari al 25,57% di share). Nata a Sulmona,è figlia di un generale dell'esercito, Luigi Carlucci, e di Maria Caracciolo. Ha vissuto l'infanzia a Udine, per poi trasferirsi a Roma. Nel 1972 vince il concorso di bellezza Miss Teenager, si iscrive alla Facoltà di Architettura ma lascia poco dopo per seguire le sue aspirazioni artistiche. Inizia la sua carriera televisiva sull'emittente romana GBR. La notorietà arriva presto: nel 1976 affianca Renzo Arbore in veste di inviata ne "L'altra domenica". Gli'80 il passaggio in Fininvest, ma dura poco: dopo 7Carlucci torna in Rai.