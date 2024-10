Eccellenza La Massese vola con Buffa-gol | Stiamo crescendo e non dobbiamo fermarci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Con quattro gol totali, di cui 2 in campionato e altrettanti in Coppa Italia, Michaelsi sta confermando il leader indiscusso della. Anche domenica a Sesto Fiorentino – contro una formazione che in casa non perdeva da 28 turni – è stato lui a trascinare la squadra alla vittoria col gol che ha sbloccato la partita. "Ho ricevuto un lancio in profondità di Anich – racconta il bomber– e ho tenuto botta col difensore riuscendo a calciare sotto l’incrocio sull’uscita del portiere. Domenica è stata una partita tosta e all’intervallo mi sono reso conto che soltanto un episodio avrebbe potuto sbloccarla".è stato così di nuovo decisivo a pochi giorni di distanza dalla sfida di Coppa contro il Real Forte Querceta nella quale aveva realizzato il bellissimo gol-qualificazione. "Lì sono riuscito a saltare un paio di giocatori prima di concludere a rete.