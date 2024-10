Castelfidardo Tanti complimenti zero punti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dairicevuti a Isernia a quelli di Chieti, ma ilnon raccoglie niente dalle due trasferte di campionato. Domenica è arrivata un’altra sconfitta di misura per i biancoverdi e sempre nel finale. Un altro episodio che condanna Fabbri e compagni protagonisti di una buona prestazione. Gibilterra fatale per il, lasciato colpevolmente solo a due passi dalla porta dopo un’azione sulla sinistra di Tourè con Fall in versione assist man. "Sarebbe stato un pareggio meritato, purtroppo gli episodi ci stanno dando torto - dice mister Marco Giuliodori, allenatore del". La sua squadra è scesa in campo all’Angelini senza timori reverenziali, nonostante un avversario importante e davanti a un pubblico di categoria superiore.