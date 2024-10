Battuto Bu Yunchaokete Sinner in finale a Pechino con Alcaraz

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (askanews) – Un anno dopo Janniktorna inall’ATP 500 di. L’azzurro hain due set il cinese Bucon il punteggio di 6-3, 7-6 in poco più di due ore di gioco. Il numero 1 al mondo ha fatto i conti con un avversario insidioso, uscito dal campo a testa alta dopo una partita di alto livello. Nonostante qualche errore di troppo,ha trovato l’aiuto del servizio nei momenti di difficoltà. Nel primo set l’azzurro ha cambiato marcia dal settimo gioco in poi, mentre nel secondo parziale ha giocato un tiebreak perfetto.centra così la settimastagionale, la ventunesima in carriera nel circuito maggiore. L'articoloBuinconproviene da Ildenaro.it.