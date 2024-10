Aggratibus Tutti a scuola col pulmino a 1 euro al mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Spendere unalper mandare il figlio ain totale sicurezza, seduto sul bus, con tanto di servizio di sorveglianza: quello che per molti genitori sarebbe un sogno, a Seregno è realtà . È il progetto ““ fortemente voluto dall’amministrazione comunale e riservato agli alunni under 14 (nati dopo l’1 settembre 2010) degli istituti comprensivi Aldo Moro, Gianni Rodari e Antonio Stoppani, per un totale di tre scuole dell’infanzia, due elementari e tre medie. Diversi gli obiettivi. Anzitutto togliere un po’ di auto davanti alle scuole. Lo scopo dell’iniziativa, però, è anche altamente educativo: perché si insegna ai ragazzi, soprattutto ai loro genitori, che il trasporto pubblico locale aiuta spesso a risolvere molti problemi. Per raggiungere questi due risultati l’amministrazione ha deciso di fare la sua parte, mettendo mano al portafogli.