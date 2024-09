Ultras | spuntano anche i Daspo per chi ha commesso reati gravi extra stadio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – Non solo gli arresti per smantellare i due direttivi delle curve di Inter e Milan. Per tenere fuori da San Siro i violenti, contestualmente alle misure cautelari eseguite all'alba di lunedì 30 settembre, la Questura di Milano ha emesso24 provvedimenti di, di cui 10 aggravati dall'obbligo di firma, che impediranno ai destinatari di accedere agli impianti sportivi di tutta Europa per un determinato periodo di tempo. LoSan Siro a Milano, 11 maggio 2023.