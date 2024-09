Spalletti torna a parlare del Napoli | messaggio imperdibile sugli azzurri e sui tifosi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Giornata speciale per il Commissario Tecnico Luciano, dopo che nella serata di ieri ha assistito alla sfida dello stadio Diego Armando Maradona trae Monza. Ilsi gode la vetta solitaria della classifica, in seguito alla vittoria contro il Monza per 2-0. Presente allo stadio anche il Commissario Tecnico della Nazionale, l’ex azzurro Luciano. Quest’ultimo è stato protagonista della consegna della Panda celebrativa del terzo Scudetto al presidio ospedaliero Santobono. “Questa macchina è stata dipinta dagli occhi pieni di felicità dei bambini di, me l’avevano prestata per portarla a casa e io gliela sto semplicemente riportando indietro. In tanti bambini l’hanno salutata all’esterno di Castel Volturno e questo è un modo per rire indietro.