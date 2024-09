Sinner anche a Pechino è il signore dei tie break | Lehecka battuto in due set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Jannik sceglie di servire (molto spesso lascia l’onore all’avversario). La mossa di chi ha voglia subito di agguantare il match a due mani: parte e gioca come un treno sin da subito contro il ceco Jiriin una sorta di moto d’orgoglio. Sa che per almeno tre mesi ci saranno ancora i pensieri del caso Clostebol ad affollare la sua mente. La vittoria in due set (6-2, 7-6) è una prova di forza, un segnale che par dire lo "scettro del tennis me lo sono meritato” non importa che succederà.e il ricorso della Wada: i precedenti che potrebbero sfavorire Jannik Prestazione praticamente perfetta nel primo parziale, con ilpiazzato sul 3-1. Jiri parte 30-0, e un paio di errori di troppo permettono all’azzurro di mettere la testa avanti.