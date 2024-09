Scia di sangue sulle strade ciclista muore nello scontro con una moto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Città di Castello (Perugia), 30 settembre 2024 – Continua ladidell’Umbria. L’ultima vitima di una triste e lunga serie è un quarantenne originario del Bangladesh. L’uomo era in sella ad una bici che si è scontrata con unadi media cilindrata. L’incidente si è verificato intorno alle 21.30 di sabato nella zona di Regnano, periferia nord di Città di Castello, all’altezza dell’incrocio tra via Biturgense e via Liguria. Alla guida dellacicletta un quarantasettenne, che è stato trasportato in ospedale e a cui i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in trenta giorni. L’esatta dinamica del tragico schianto resta al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i rlievi tecnici del caso e aperto un fascicolo d’indagine per omicidio stradale. Il centauro è stato quindi sottoposti alle verifiche sanitarie previste in casi del genere.