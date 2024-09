Pippo Baudo in carrozzina a 88 anni come sta | le parole di Valeria Marini

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 30 settembre 2024)è da tempo lontano dal piccolo schermo (la sua ultima apparizione televisiva risale a La Grande Opera all’Arena di Verona su Rai3 nel 2021) e in questiha vissuto in maniera riservata a casa sua circondato dai suoi affetti. Qualche giorno fa, però, ha colto l’occasione di presenziare al compleanno di un suo grande amico, Pier Francesco Pingitore, che ha soffiato 90 candeline. Al compleanno dell’ideatore del Bagaglino, però, il conduttore si è presentato infacendo preoccupare i fan. “La presenza dial mio compleanno mi ha fatto molto piacere, siamo legati da una profonda amicizia. Si è divertito, ha partecipato, è stato bene. È stata una giornata molto bella: pur essendoci parenti e amici di diversa estrazione, che magari si conoscevano poco, si è stabilita un’atmosfera di grande cordialità e simpatia in cuiè stato anche al centro.