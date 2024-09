Matt Cardona | Non ho mai vinto il WWE World Title è quello l’obiettivo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 30 settembre 2024), precedentemente conosciuto come Zack Ryder durante il suo periodo in WWE, non ha mai raggiunto appieno il suo potenziale nella compagnia prima del suo rilascio nel 2020. Da allora, ha reinventato la sua carriera, trovando successo nella scena indipendente.ha espresso il desiderio di vincere il titolo mondiale WWE in un possibile ritorno nella promozione. Nei quattro anni successivi al suo rilascio dalla WWE,ha trovato un nuovo successo nel circuito indipendente, guadagnandosi il soprannome di Indy God per i suoi successi in varie promozioni di wrestling indipendenti. Parlando sul suo canale YouTube,ha riflettuto sul suo percorso finora, riconoscendo quanto quest’anno sia stato monumentale, celebrando 20 anni nel mondo del wrestling.