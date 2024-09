MANAUS scopri l’album d’esordio disponibile dal 4 ottobre

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) Da venerdì 42024 saràsu tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), l’omonimo discodella band. “” èdella Band Da venerdì 42024 saràsu tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), l’omonimo discodella band. Quest’album rappresenta una nuova proposta musicale che si pone come obiettivo l’esplorazione di temi profondi e significativi. Un Concept Album sull’Alienazione “” è un concept album che esprime gli effetti dell’alienazione sull’individuo contemporaneo. Questo lavoro nasce da una ricerca interiore che pone l’accento sugli strappi nelle relazioni con il sé autentico, gli altri e il mondo.