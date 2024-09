Luna Rossa sbaglia poi reagisce | 3-3 contro Ineos i video delle regate di oggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha commesso un grave errore nella partenza di gara-5 nell’ambito della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. James Spithill e compagni hanno orzato in maniera perentoria per evitare di finire negli scarichi diBritannia, ma sono caduti dai foil e hanno impiegato qualche secondo per tornare in volo, accusando un distacco che si è poi rivelato decisivo. Sotto nel punteggio, come era successo ieri in seguito alla rottura di una stecca nella parte posteriore della randa (si era resa necessaria la sostituzione della vela),ha saputo reagire con grandissimo carattere e ha prontamente pareggiato i conti: partenza brillante, grande maestria nelle virate dei primi due lati di bolina, fermollo della situazione e vittoria di gara-6 portata a casa.