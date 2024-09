ll ritorno al timone di Medei è garanzia di qualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ha inizio ufficialmente la terza avventura di Giampaoloin biancorosso. Forte di un contratto biennale con il sodalizio cuciniero e supportato da Romano Giannini in veste di braccio destro, l’allenatore classe 1973 vuole rilanciare una Lube talentuosa e affamata, dall’età media più bassa, con l’obiettivo di costruire un gruppo vincente e competere ai massimi livelli. Andando a ritroso nel tempo, come detto, persi tratta del terzo ciclo nel mondo cuciniero dopo l’avventura da head coach nel 2017-18 e in parte del 2018-19, con sei finali disputate, e la precedente permanenza nello staff del settore giovanile dal 1994 al 2001 (vittoria della Junior League nel 2000), per poi lavorare da secondo nella prima squadra dal 2001 al 2006 agguantando da assistant coach della Lube uno scudetto, uno Coppa Italia, uno Champions League e due Coppe CEV.