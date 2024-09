L’Inter si prepara al match con la Stella Rossa Inzaghi | Continuità fondamentale per ripetersi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, alla vigilia della sfida di Champions League contro la, il tecnico del, Simone, ha sottolineato l’importanza dellanelle prestazioni per raggiungere i successi della scorsa stagione. “Vincere è difficile,lo è ancora di più”, ha dichiaratoin conferenza stampa, ribadendo che la squadra nerazzurra sta lavorando per ritrovare la solidità e la costanza viste l’anno precedente.si trova attualmente terza in classifica in un campionato in cui, come sottolinea il tecnico, “ci sono sei capoliste diverse”, segno delle difficoltà incontrate da tutte le squadre in questo inizio di stagione. Tuttavia,resta fiducioso, evidenziando che i nerazzurri stanno cercando la giusta, elemento decisivo per fare la differenza.