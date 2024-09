LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI 31 date uniche per celebrare un ritorno atteso

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo 13 anni dall’ultima volta, Lucianotorna a calcare i palchi italiani con un nuovo tourai suoi fan,INA NOI. Infatti quest’anno, l’artista ha scelto di esibirsi nei teatri più belli d’Italia, creando un’atmosfera intima e unica per rivivere insieme il suo leggendario viaggio musicale. Con il tour,intende ripercorrere il passato, il presente e il futuro di quei “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno accompagnato la sua straordinaria carriera. Un Tour Esclusivo con 31 Concerti Unici,ININA NOI è il tour di Lucianoai suoi fan e parte domani 1 ottobre da Correggio. Prevede 31 concerti esclusivi, con una singola tappa per ogni città coinvolta. L’unica eccezione sarà a Correggio, dove si terrà una doppia data zero.