Le pagelle Errori in serie di Radrezza Ntenda a destra fa una figuraccia

(Di lunedì 30 settembre 2024) MELGRATI 5. Tra i pali è bravo, ma ha l’uscita difficile. Sul primo gol fa un passo avanti e poi torna indietro. La deviazione di Awua, certo, è imprevista. BRUSCAGIN 5. Alla terza partita di fila in sei giorni a 35 anni, non si può esagerare nel tirargli la croce addosso. Sbaglia tante cose e il fallo che genera la punizione dello 0-1 si poteva forse evitare. ARENA 5,5. Se non altro è il più combattivo e l’ultimo ad arrendersi, uscendo col naso spaccato. Ma anche lui fatica tanto. SOTTINI 4,5. Si continua a non capire il bando a Bassoli per questo gigante finora non troppo convincente. Il fallo da espulsione è bello trucido e gli costa rosso diretto. MIGNANELLI 5,5. Sempre tra i pochi a salvarsi, sente meno di altri la stanchezza. Però sulla partenza di Bariti per il 2-0 non c’è. AWUA 5,5.