Enzo Amore | AEW? Hanno il mio numero di telefono

(Di lunedì 30 settembre 2024)si è affermato durante i suoi anni in WWE facendo coppia con Big Cass (Big Bill). La sua esperienza a Stamford è finita bruscamente a seguito di alcune accuse di molestie sessuali, poi cadute e rivelatesi infondate. Per lui si parla di un ipotetico arrivo in, ma per ora niente di concreto e non sappiamo se la Compagnia abbia un reale interesse nei suoi confronti. “Sposto gli equilibri in tv” Durante una recente intervista con “Inside The Ropes”,ha parlato di un suo possibile approdo in: “Qualche tempo fa abbiamo avuto dei contatti. Credo che alla fine non avessero un reale interesse,preso Big Cass. Sto bene così, vivo bene.il miose vogliono chiamarmi. La gente sa che sono un fattore. Se mi metti in tv porto i risultati, almeno il primo giorno, poi spetta a me mantenere il livello.