Due curve decapitate contemporaneamente | Inter e Milan 19 arresti svelano l’alleanza criminale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un’indagine senza precedenti ha colpitoledell’e del, smantellando un’alleanzalegata al business illegale intorno al calcio. Diciannove, su ventidue richieste, hanno messo fine a un accordo tra le tifoserie organizzate, volto al controllo violento di attività come la vendita di biglietti, la gestione dei parcheggi, gli accessi abusivi al Meazza, le trasferte di Champions League e il commercio di merchandising e bevande. L’accordo, definito come “patto di non belligeranza”, assicurava un dominio totale, garantito attraverso estorsioni e violenza, e approvato anche dai clan di ’ndrangheta, che in particolare hanno piantato radici nella fazione nerazzurra.