Dal decreto sicurezza al bavaglio per i giornalisti | così il Governo Meloni ci porta verso il modello Orbán

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Signori! è tempo di dire che la Polizia va, non soltanto rispettata, ma onorata. Signori! è tempo di dire che l’uomo, prima di sentire il bisogno della cultura, ha sentito il bisogno dell’ordine. In un certo senso si può dire che il poliziotto ha preceduto, nella storia, il professore, perché se non c’è un braccio armato di salutari manette, le leggi restano lettera morta e vile. Naturalmente ci vuole il coraggio fascista per parlare in questi termini”.parlava Mussolini quasi un secolo fa all’inizio della repressione e della dittatura volte a punire qualunque manifestazione di dissenso o comunque contraria al regime e alla sua ideologia. L’ultimovarato dalè l’inizio della messa in atto di un piano preciso che si può riassumere nell’espressione, già usata dall’amico, “democrazia illiberale”.