Crisi Manchester Utd | Ten Hag rischia pronto Allegri?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) La pesante sconfitta casalinga contro il Tottenham per 3-0 nell’ultima gara di Premier League, che ha certificato ladelUtd, potrebbe seriamente portare all’esonero del tecnico olandese Ten Hag, Dall’Inghilterra, infatti, giungono voci di un approdo di Massimilianosulla panchina dei Red Devils.UTD: L’OMBRA DISU TEN HAG Sette punti in sei partite sono un bottino troppo magro per un club prestigioso ed ambizioso come lo United, che proprio per questo starebbe per dare il benservito al suo attuale tecnico, reduce da una deludente stagione chiusa all’ottavo posto in campionato e parzialmente salvata con la conquista della Fa Cup. Nonostante ciò, si era proceduto anche al rinnovo del contratto, ma ora tutto potrebbe tornare clamorosamente in discussione.