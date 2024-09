Criscitiello | L’Inter ha in testa un sogno ma qualcosina toglierà!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024)si esprime sulle squadre in lotta per vincere lo scudetto, concentrandosi soprattutto sul. Parla di un obiettivo alla Pinetina. TUTTI IN CORSA – Nel suo editoriale su Sportitalia.it, Michelesi esprime sull’andamento delle big di Serie A: «La magia del calcio è questa: tutti ne parlano ma la teoria quando lascia campo alla pratica cambia il mondo. Nel weekend è successo lo stesso a Lautaro Martinez. Non abbiamo equilibrio e non abbiamo pazienza. Ogni domenica cambiamo versione. La Juventus lotterà per lo scudetto fino alla fine come insegna il motto bianconero. Se Fonseca si adegua realmente alla serie A anche il Milan resterà in corsa per il titolo e poi c’è il Napoli che può fare di nuovo male al Nord. In tutto ciò bisogna fare i conti con. Inzaghi resta il favorito ma non vincerà già in Primavera.