Chiara Petrolini deve andare in carcere La richiesta della Procura | cosa non torna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ladi Parma ha ritenuto chedebba affrontare una custodia in, considerando inadeguate altre misure cautelari. Per questo motivo, i magistrati hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna, contestando l’ordinanza del 19 settembre, in cui il Gip di Parma aveva disposto gli arresti domiciliari per la studentessa di 21 anni di Scienze dell’Educazione di Traversetolo (Parma), indagata per omicidio premeditato e per soppressione di cadavere in relazione alla morte di due neonati, ritrovati sepolti nel giardinosua abitazione. Laha chiesto la revoca dei domiciliari, in vigore dal 20 settembre, e la detenzione in.Leggi anche: Sondaggio 2 anni dopo il voto: chi ride e chi piange.