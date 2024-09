Una cerimonia in memoria di Benedetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) In ricordo diGiovannelli, morta tre mesi fa all’età di 23 anni a causa di un male incurabile, verrà celebrata una messa domani, lunedì 30 settembre, alle ore 18, nella chiesa della Fondazione Maic in via San Biagio, a Pistoia, dove la giovane ha svolto per anni attività di volontariato. Non sarà solo un ricordo, ma anche un’occasione per guardare al futuro in nome di. Gli amici, tanti e ancora fortemente colpiti dalla scomparsa di, si ritroveranno per confrontarsi su proposte, idee e iniziative da promuovere per conservare l’eredità spirituale die, come dice il babbo Gianluca "tenere vivi i segni di luce che ci ha lasciato per far sì che la sua testimonianza di vita sia di aiuto per gli altri".