Paolo Fox oroscopo di ottobre 2024 segno per segno | tutte le previsioni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 29 settembre 2024) Come ogni mese il nostroFox ha preparato le suestellari (qui trovate i segni più fortunati dell’anno). Il più famoso degli astrologi italiani ha svelato quello che gli astri dicono per il mese disu fortuna, lavoro, amicizia e amore. Spoiler: ottime notizie per la Bilancia, un po’ meno per i lettori dei Gemelli.Fox, leper. Ariete, Toro, Gemelli. Arieteporta una ventata di energia positiva per te, Ariete! In amore, ci saranno momenti intensi e passionali, ma occhio alle tensioni: se eviti i conflitti inutili, il mese scorrerà liscio. Sul lavoro, le opportunità sono dietro l’angolo, ma richiedono attenzione e impegno costante. La salute è buona, ma cerca di non strafare: prenditi qualche momento per rilassarti. Fortuna in crescita verso fine mese.