Multe ai non vaccinati è finita La clamorosa decisione del ministero

(Di domenica 29 settembre 2024) C’è una novità riguardo la posizione dello Stato italiano sugli obblighi vaccinali contro il Covid-19, considerati da alcuni come una forma di abuso di potere. La protagonista di questa storia, l’avvocato Elisa Pavanello, si trovò a dover fronteggiare un procedimento sanzionatorio per non aver rispettato l’obbligo vaccinale imposto dal governo Draghi nel marzo 2022. Dopo aver presentato le proprie obiezioni, la sanzione di 100 euro che le era stata inflitta venne successivamente annullata da un giudice di pace, in quanto non sussisteva l’inadempienza. L’aspetto più significativo di questa vicenda è l’atto formale deldella Salute che, nel settembre 2024, riconosce l’illegittimità delle sanzioni e annulla l’obbligo vaccinale per i soggetti che non si erano conformati, sottolineando l’insussistenza dell’inadempienza.