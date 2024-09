L’uragano Helene uno dei più potenti degli ultimi tempi ha devastato l’America

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) La tempestahaparte della Carolina del Nord e del Tennessee, glistati sudorientaliStati Uniti che hanno subito un disastro che ha causato la morte di almeno 63 persone. Nella Carolina del Nord, la città montana di Asheville è rimasta in gran parte isolata dalle inondazioni di sabato, ha riferito CBS News, partner statunitense della BBC. Più di 400 strade rimangono chiuse nello stato, dove 10 persone sono morte. I rifornimenti vengono trasportati per via aerea ai residenti, ha affermato il governatore dello stato Roy Cooper. Le autorità hanno continuato a compiere audaci salvataggi con barche, elicotteri e grandi veicoli per aiutare le persone rimaste bloccate dalle acque alluvionali, tra cui circa 50 lavoratori e pazienti che si erano accalcati sul tetto di un ospedale allagato del Tennessee.