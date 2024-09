L’abbraccio al ragazzo coraggioso Palloncini e striscioni per Giò | Angelo con ruggito da guerriero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) "Occhi lucidi e sguardo verso il cielo: ora sei uncon unda". E’ forse uno degliche i tifosi del Prato hanno dedicato a "Giò" ad incarnare la forza, la determinazione e la gioia di vivere che Giovanni Fuochi ha dimostrato nei suoi ventidue anni di esistenza terrena, contrastando per due decenni il male che lo accompagnava sin da bambino. Giovanni se n’è andato tre giorni giorni fa, ma il suo ricordo continuerà ad essere portato avanti dall’associazione che porta il suo nome. E dai tantissimi che lo hanno conosciuto e che ieri hanno voluto salutarlo per l’ultima volta, presenziando alle esequie celebrate dal vescovo Giovanni Nerbini in una chiesa di Sant’Ippolito a Piazzanese stracolma.