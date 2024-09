In Kazakistan l’omaggio a Fellini e Mastroianni La nipote del Maestro | Amano i suoi film e Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) La poesia e le atmosfere de La Dolce vita fanno breccia in, con un sottile filo rosso che parte proprio da. Si intitola Buon compleanno, Snaporaz! la bella mostra fotografica inaugurata all’Istituto italiano di cultura di Almaty, città kazaka sede dell’ambasciata italiana. Trenta scatti d’autore per celebrare il centenario della nascita di Marcello, divo per eccellenza del cinema italiano e attore preferito di. Al taglio del nastro c’erano tre romagnoli d’eccezione: la riminese Francesca Fabbridel, giornalista, già curatrice della mostra fotografica Buon compleanno, Marcello!; l’ambasciatore Marco Alberti, di Cesena; Edoardo Crisafulli, riminese, attuale direttore dell’Istituto di cultura e addetto culturale dell’ambasciata.